Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не пытался помешать расследованию ФБР сведений о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году.

Американский президент в интервью Fox News в очередной раз заявил: «Послушайте, не было попыток помешать, не было сговора».

Ранее в четверг Дональд Трамп объявил, что у него в распоряжении нет записей разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, так как он их попросту не делал.