Раненный в Приморье тигренок Сайхан сохранил важнейшую функцию
Ставший мишенью браконьеров приморский тигренок Сайхан не лишился обоняния. Ветеринары опасались, что серьезная травма головы может оказаться фатальной для важнейшего органа чувств хищника.
«В вольере, в котором хищник обитает со своей подругой, изъятой в Лазовском районе, установили камеру и запаховую метку. Тигра этот запах привлек, что свидетельствует о том, что с обонянием у него все в порядке», — приводит «РИА Новости» сообщение Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра
Сайхан был ранен в январе в Пожарском районе Приморья, получив травмы глаз и костей черепа. Его нашли и отвезли в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там тигренку была сделана операция.