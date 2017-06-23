Ставший мишенью браконьеров приморский тигренок Сайхан не лишился обоняния. Ветеринары опасались, что серьезная травма головы может оказаться фатальной для важнейшего органа чувств хищника.

«В вольере, в котором хищник обитает со своей подругой, изъятой в Лазовском районе, установили камеру и запаховую метку. Тигра этот запах привлек, что свидетельствует о том, что с обонянием у него все в порядке», — приводит «РИА Новости» сообщение Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра

Сайхан был ранен в январе в Пожарском районе Приморья, получив травмы глаз и костей черепа. Его нашли и отвезли в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там тигренку была сделана операция.