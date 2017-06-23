Полигон ТБО «Кучино» в Балашихинском районе Подмосковья могут превратить в горнолыжный спуск или экстрим-парк. Об этом сообщил министр экологии Московской области Александр Коган.

Политик добавил, что на полигоне могут построить различные сооружения, где люди смогут заниматься спортом.

«Такие примеры есть в Европе», — добавил Коган.

Полигон планируется обтянуть герметичной пленкой, чтобы сквозь него не проникали газы, и засыпать грунтом высотой от трех до пяти метров, на котором будут высажены деревья, рассказал министр.

Он надеется, что вскоре после рекультивации полигона жители близлежащих районов смогут воспринимать его не как свалку, а как место, где можно будет хорошо провести время.