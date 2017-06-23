Американская автомобильная компания Tesla изучает планы по созданию собственного музыкального стриминг-сервиса, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника агентства, Tesla ведет переговоры с рядом звукозаписывающих компаний. При этом отмечается, что решение на этот счет пока не принято.

В случае создания музыкального сервиса в дальнейшем он будет поставляться в комплекте со всеми автомобилями Tesla, поступающими в продажу. В заявлении компании, подчеркивается, что в Tesla считают важным позволить владельцам их машин слушать музыку, какую они хотят, и из того источника, который они сами выберут.

В настоящее время Tesla уже сотрудничает с компанией Spotify, предоставляющей услуги цифровой доставки потокового аудио. Spotify устанавливает свои программы в систему автомобилей Teslа, продающихся за пределами США.

В настоящее время Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, выпускает две модели электрокаров: седан Model S и кроссовер Model X.

В сентябре компания намерена приступить к серийному выпуску нового автомобиля под названием Model 3.