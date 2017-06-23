МИД Мексики, отвечая на заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о наркотрафике, призвал главу Белого дома прекратить взаимные обвинения в росте насилия из-за наркотической угрозы.

МИД Мексики в своем ответе признал, что перед страной действительно стоит проблема высокого уровня насилия, о чем писал Трамп, однако страна вовсе не занимает по этому показателю второе место в мире, как это пытался преподнести американский лидер.

«Только в Латинской Америке такие страны, как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия имеют показатели убийств в 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 на каждые 100 тыс. жителей, тогда как в Мексике этот показатель составляет 16,4», — заявил МИД Мексики.

Вместе с тем, он согласился, что за ростом насилия стоит проблема наркотрафика, однако проблема наркотиков является головной болью не только для Мексики, но и для США. В связи с этим МИД Мексики призвал Трампа прекратить взаимные обвинения в росте наркотической угрозы.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что Мексика признана второй страной в мире по уровню насилия и отметил, что причиной тому наркотрафик, от которого США отгородятся стеной.