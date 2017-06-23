Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов лишился крупного торгового центра в американском Лас-Вегасе. Здание попало под арест американского суда, в который обратился с иском к Исмаилову Банк Москвы (входит в группу «ВТБ»).

По данным «Коммерсанта», Банк Москвы обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников.

Издание также сообщает, что ответчику было дано время на ответ на поступившие претензии.

Отмечается, что в настоящее время долг Исмаилова перед Банком Москвы достигает 19 миллиардов рублей.