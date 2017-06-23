Пекинский международный аэропорт «Шоуду» в пятницу может принимать и отправлять до 40% меньше самолетов. Это происходит из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже вторые сутки.

Из-за дальнейшего ухудшения погоды пропускная способность аэропорта может сократиться на 40%. Могут быть отменены 263 рейсов. С 20.00 и до полуночи (15.00-19.00 мск) пропускная способность будет на 15% ниже от штатного значения, ожидается отмена 47 рейсов.

Ливни не прекращаются во многих районах страны со среды. Согласно информации министерства по гражданским делам в провинциях Цзянси, Хэбэй и Хунань, около 50 тысяч человек оказались затронуты разгулом стихии, не менее 600 человек были эвакуированы в безопасные места.