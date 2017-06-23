Учения двух американских бомбардировщиков B-1B, которые были организованы 20 июня в небе над Южной Кореей, являются «безрассудной военной акцией». Такое мнение выразил представитель Министерства иностранных дел КНДР в сообщении, опубликованном изданием «Нодон синмун».

Главной задачей учений являлась имитация нанесения ударов по объектам Корейской народной армии. По данным представителя внешнеполитического ведомства КНДР, Пентагон планирует проводить такие учения «не реже одного раза в месяц».

Ранее Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение, что КНДР примет «самые решительные меры в ответ на военную истерию США, которая достигла максимальной фазы». По мнению Пхеньяна, в результате действий Вашингтона «под влиянием мании величия администрация президента США Дональда Трампа» в регионе может резко возрасти угроза ядерной войны.