Спасатели-взрывники на Дальнем Востоке уничтожили две найденные в Приморье авиационные бомбы.

ДВРПСО МЧС России сообщило, что жители села Воздвиженка нашли в заболоченной местности рядом с населенным пунктом два взрывоопасных предмета, предположительно, авиационные бомбы.

Вызванные на место спасатели идентифицировали предметы. Они оказались фугасными авиационными бомбами, весом около 500 килограмм.

Уничтожить объекты на месте не было никакой возможности. При помощи лебедки бомбы подтянули и погрузили на специально оборудованный автомобиль. После груз перевезли на военный полигон, где уничтожили его подрывом.

На Дальнем Востоке поисково-спасательное подразделение является единственным, которое имеет право на поиск и уничтожение взрывоопасных предметов, в том числе и авиационных бомб.