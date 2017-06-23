Крупнейшие мировые социальные сети и платформы, такие как Facebook, YouTube и Netflix, получили месяц на регистрацию в Таиланде в соответствии с местным законодательством. В противном случае популярные соцсети рискуют столкнуться с различными ограничениями их работы на территории королевства.

По данным Bangkok Post, по решению нацкомиссии по теле- и радиовещанию были приняты новые регулирующие рынок нормы, согласно которым все иностранные компании должны зарегистрировать свои представительства в Таиланде и нести определенную налоговую нагрузку. Под действие новых правил, в частности, подпадают такие гиганты, как Facebook, YouTube и Netflix.

«Мы бы не хотели использовать термин «незаконный» в отношении данных провайдеров, но их сервис определенно расходится с линией таиландского законодательства», — приводит издание слова зампреда комиссии Нати Суколрата, который также подчеркнул, что работа соцсетей не будет заблокирована полностью, но они могут столкнуться с определенными ограничениями, влияющими на доходность.

Регулятор отвел Fecebook, YouTube и Netflix время на регистрацию до 22 июля.