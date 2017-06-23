Власти Венесуэлы задержали сержанта, который застрелил человека на акции протеста в четверг.

Об этом в своем аккаунте Twitter сообщил министр внутренних дел и юстиции по вопросам мира республики Нестор Ревероль.

Политик сообщил, что военнослужащий использовал неавторизованное оружие, чтобы отразить атаку. «Это привело к смерти одного из двоих протестующих», — написано в сообщении.

На опубликованном в местных СМИ видео видно, как военный несколько раз стреляет в грудь молодого человека, находящегося по другую сторону забора. Протестующий скончался от полученных ран в больнице.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.