Забайкальский краевой суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима главаря банды Владимира Игошкина.

"Он лично участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве 11 человек с 2006 по 2009 годы в Чите, Улан-Удэ и Владивостоке", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Помимо этого, преступник совершил 20 разбоев, участвовал в двух угонах автомобилей, грабеже, вымогательстве, краже и незаконной покупке оружия.