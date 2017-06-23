Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал «Аль-Джазира», передает агентство Associated Press со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Ранее сообщалось, что Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет через посредничество Кувейта сообщили властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции эмирата.

От Дохи также требуется выплата компенсации, сообщает агентство. Размер выплаты не уточняется. На выполнение всех требований Катару предоставляют 10 дней.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет Мальдивы, Маврикий и Мавритания разорвали дипломатические отношения с Дохой. Катар обвинили в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела арабских стран. Иордания и Джибути снизили уровень своих дипломатических представительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Власти Катара называют обвинения беспочвенными и отвергают их.