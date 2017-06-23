Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти рабочих в канализационном колодце. По предварительным данным, они отравились метаном во время работ по откачке жидкости.

Инцидент произошел в коллекторе на улице Боженко в Москве. Тела пяти мужчин были обнаружены в четверг около 16.00. Установлено, что они надышались метаном и другими летучими компонентами, которые выделяются в канализации.

Уголовное дело было возбуждено по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».