Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Евросоюза (ЕС) о продлении антироссийских санкций.

По его словам, подобные действия в отношении России означают отсутствие политики со стороны ЕС.

«Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция», — написал сенатор в своем твиттере.

Также Пушков прокомментировал информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за санкции. По мнению сенатора, Киеву это никак не поможет, так как украинская экономика разваливается, «правительство побирается».

«Санкциями сыт не будешь», — написал он в другом твите.

Ранее лидеры стран — членов Евросоюза договорились о продлении санкций против России. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в течение нескольких дней.