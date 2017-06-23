Газета The Times обнаружила на одном из русскоязычных ресурсов для хакеров списки логинов и паролей от почтовых ящиков, предположительно принадлежащих британским чиновника.

По сведениям издания, в сеть попали данные министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и министра образования Джастин Грининг.

Также утверждается, что на форуме оказалась аналогичная информация около 10 тыс. членов и работников парламента, сотрудников МИДа и полиции.