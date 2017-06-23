Крупное ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля произошло на трассе «Кавказ» в Северной Осетии, погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в легковом автомобиле ехала семья из Ингушетии. Водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, после чего машину выбросило на полосу встречного движения, где она попала еще под два большегруза, передает «Интерфакс».

«В результате ДТП, произошедшего накануне Северной Осетии, погибли муж с женой и их 11-летняя дочь, старшая дочь находится в реанимации в критическом состоянии. Погибшие и пострадавшая — члены одной семьи из Ингушетии, возвращавшиеся из Москвы в республику на праздник разговения», — сказал источник.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.