Прошедшие сутки стали очередным испытанием для российских пожарных. Им пришлось столкнуться с 48 лесными пожарами. Огнем было охвачено 12,1 тыс. га тайги.

Статистику пожаров приводит «Интерфакс» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Самой тяжелой стала ситуация в Якутии, здесь леса полыхали на площади 10 тыс. га. Два пожара — в Якутии — удалось потушить.

Кроме того, пожары тушили в Амурской и Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке. В борьбе с огнем участвовали 333 человек, 32 единицы техники и шесть единиц пожарной авиации.