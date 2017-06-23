Министерство финансов РФ внесет изменения в концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), так как создание автоматической подписки граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что при любом изменении трудового договора в документе появится пункт об участии в ИПК. При этом отказаться от условия можно будет через кадровый отдел.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).