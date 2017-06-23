Источники в Минобороны Японии сообщили о проведении совместно с США неудачного испытания новой ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA морского базирования.

По данным Kyodo, испытание было организовано Агентством по противоракетной обороне при Пентагоне и Агентством технического обеспечения армии Японии. Запуск прошел накануне с эсминца ВМС США у берегов Гавайев. Сообщается, что запуск был неудачным, при этом не уточняется, что именно произошло.

Ракета-перехватчик SM-3 Block IIA построена на базе предыдущей модификации SM-3 Block IA, имеющей радиус действия около 500 километров. Радиус новой ракеты увеличили до 1 тыс. километров.