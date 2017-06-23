Прокуратура на Сахалине проверяет сообщение в СМИ о грубом обращении медсестры Макаровской Центральной районной больницы (ЦРБ) с ребенком, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, который на мобильный телефон сняла сама медсестра. На видео она с использованием ненормативной лексики отчитывает двухлетнего малыша за то, что тот испачкал штаны.

После того, как видео разошлось по сети и дошло до главного врача, сотрудница была уволена, сообщили «РИА Новости» в Макаровской ЦРБ.

Там отметили, что женщина самостоятельно подала заявление на увольнение. Это подтвердили и в министерстве здравоохранения региона.

Двухлетний мальчик попал в больницу после того, как его изъяли из родной семьи. В настоящее время решается вопрос о лишении его матери родительских прав.