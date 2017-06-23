Врач клинической больницы №10 в Хабаровске стал жертвой собственного пациента за невинный вопрос о шрамах и рубцах на теле больного. Хирург был жестоко избит, ему потребовалась помощь коллег.

В больницу пациент обратился в связи с болями в животе. На осмотр он пришел в сопровождении девушки.

«Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил», — приводит слова главврача Александра Калашникова «РИА Новости».

В итоге сам хирург был госпитализирован, у него диагностированы черепно-мозговая травма, вывих плеча и ушибы. По сообщению главврача, ему оказали первую помощь, в частности, вправили плечо. Однако остаться в больнице хирург отказался и ушел домой.

Напавшего на врача пациента задержали бойцы Росгвардии.