Конгресс США ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды американского президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщает CNN.

Отмечается, что объем фонда составляет $10 млрд. Под подозрение попала встреча его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци за четыре дня до инаугурации президента США.

Утверждается, что в предыдущие годы Скарамуцци несколько раз встречался с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в Давосе. По данным CNN, расследование, в частности, касается и предполагаемых связей зятя и советника Трампа, Джареда Кушнера, с руководством Внешэкономбанка.