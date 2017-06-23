Власти США объявили о прекращении всего импорта мяса из Бразилии из-за санитарного качества продукции.

Запрет на импорт мяса из Бразилии, как заявили эксперты, нанесет серьезный удар по мясоперерабатывающей отрасли этой страны, которая испытывает трудности после произошедшего в марте этого года коррупционного скандала. Полиция Бразилии тогда вскрыла мошеннические схемы, связанные с обходом санитарных норм.

«У нас снова есть озабоченность по поводу качества продукции, предназначенной для американского рынка», — заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Власти США заявили, что запрет в отношении бразильского мяса будет действовать до тех пор, пока Бразилия не примет меры, которые бы устроили американских импортеров.