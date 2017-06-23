Аргентинский лидер Маурисио Макри может пойти под суд за идею выпуска облигаций на 100 лет. С иском выступил депутат парламента от партии «Фронт за победу» Дарио Мартинес.

«Это будет что-то не очень хорошее для государства, мы должны положить конец этой задолженности», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Telesur.

Кроме президента, иски будут поданы против премьер-министра Маркоса Пеньи, министра казначейства Николаса Духовне и главы минфина Луиса Капуто.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины дополнительно разместили облигации на $2,75 млрд сроком на 100 лет. Доходность по ним установлена на уровне 7,917%, а ставка купона — 7,125%.