На следующей неделе в конгрессе США ожидается выступление экс-главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Джона Подесты, который в рамках допроса расскажет о взломах серверов Демократической партии.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Подеста является одним из ключевых свидетелей по делу о «российских кибератаках» на Демпартию. Заседание в конгрессе пройдет за закрытыми дверями, передает РИА «Новости».

«Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Подесту, взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году», — сказано в сообщении.

Республиканцы и демократы в конгрессе отказались от комментариев на тему предстоящего допроса Подесты.

США бездоказательно продолжают обвинять Россию в организации электронных атак на американские выборы. В частности, речь идет о взломе почтовых серверов Демократической партии, после чего выяснилось, что члены партии готовы голосовать за Хиллари Клинтон, а не за другого кандидата на пост президента, Берни Сандерса. Раскрытие этих данных вызвало широкий резонанс в Вашингтоне.

В Москве продолжают последовательно опровергать все домыслы на тему якобы имевших место хакерских атак. Президент России Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что Москва не предпринимала подобных действий, и призывал обратить внимание на внутриполитическую борьбу в США, которой продиктована эта риторика в адрес России.