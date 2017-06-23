Сотрудница пресс-службы Астраханского областного Минздрава Анна Любезнова была уволена после комментария в социальной сети Facebook, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Она оставила циничный комментарий под записью о сборе средств для лечения женщины от редкого заболевания крови, которое стоит около 30 млн рублей в год.

«Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире», — якобы написала женщина.

Позже Любзенова заявила, что аккаунт был взломан.

Между тем, женщина с редким заболеванием крови входит в категорию людей, которые должны обеспечиваться лекарствами за счет областного бюджета.