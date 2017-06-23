В Южно-Сахалинске были задержаны двое граждан Вьетнама, которые пытались увезти в Сеул лапы медведя, а также когти и желчный пузырь. Мужчины объяснили, что фрагменты медведя понадобились им с гастрономическими целями, а именно для приготовления рисовой каши.

Всего они пытались вывезти из России четыре лапы, 31 коготь и один желчный пузырь.

«В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Сахалинской таможни регионального управления ФСБ и службы безопасности аэропорта Южно-Сахалинска у двух граждан Вьетнама, улетавших рейсом Южно-Сахалинск — Сеул, в личных вещах были обнаружены останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани», — приводит сообщение таможни Сахалина «РИА Новости».

Все конфискованное было отправлено на экспертизу. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении дела в отношении вьетнамцев.