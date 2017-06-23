Власти Кувейта передали Катару требования четырех арабских стран, при выполнении которых Доха может рассчитывать на восстановление дипломатических отношений, сообщили источники.

Телеканал «Аль-Джазира» не сообщает о содержании этого документа и предъявляемых к Катару требованиях. Однако, как ранее отметил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш, арабские страны требуют от Дохи, как и заявлялось ранее, прекратить поддержку терроризма и группировок террористов в Сирии и Ливии, передает РИА «Новости».

Также от Катара требуют прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и движения «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ). Кроме этого, арабские страны критикуют политику телеканала «Аль-Джазира».

Напомним, ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Бахрейн ранее разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху в поддержке терроризма. Официальные лица Катара заявили, что не будут отвечать зеркально, и призвали арабские страны к диалогу. Введенная против Катара блокада уже привела к ряду трудностей в экономике страны.