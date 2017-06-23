Минфин США отказался комментировать возможность распространения американских санкций в отношении РФ на российский суверенный долг.

За пояснениями в ведомстве порекомендовали обращаться к составителям санкционного пакета в Конгрессе США, а за комментариями по поводу политических позиций администрации — к пресс-службе Белого дома, сообщает ТАСС.

Неделю назад Сенат Конгресса США большинством голосов принял законопроект об ограничительных мерах в отношении Ирана. Туда же входят меры по законодательному закреплению и ужесточению санкций в отношении России. После этого документ направили в Палату представителей Конгресса, которая должна либо поддержать его, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны.