Росгвардия, Совет по правам человека при президенте России и МВД провели совместное заседание, по итогам которого было принято решение создать рабочую группу, которая будет обсуждать внесение изменений в законодательстве о массовых мероприятиях.

По словам главы комиссии Николая Сванидзе, заседание длилось более четырех часов, на нем обсуждался целый ряд вопросов, касающихся массовых мероприятий, сообщает «Газета.Ру».

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», — сказал Сванидзе.