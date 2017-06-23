Установлены подробности преступления, совершенного гражданином Канады и Туниса Амором Фтоуи. Ранивший ножом полицейского в американском аэропорту Фтоуи ранее предпринимал попытки купить огнестрельное оружие. Из-за отсутствия гражданства США ему отказали.

О деталях подготовки преступления сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ФБР Дэвида Джелиоса. Где именно Фтоуи пытался купить пистолет или ружье, он не сообщил.

По данным ФБР, в среду, 21 июня, Амор Фтоуи приехал в аэропорт, долго бродил по территории, затем поел и отправился в туалет. Он вышел оттуда с двумя сумками, потом бросил их и с ножом набросился на полицейского. Офицер получил ранение в шею, он был госпитализирован в стабильном состоянии. Амор Фтоуи был задержан, ему предъявлены несколько обвинений.