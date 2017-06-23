Бывшему военнослужащему и сотруднику Госдепартамента США Кевину Мэллори предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая, спецслужбам которого он мог передать до восьми секретных документов, сообщает американский Минюст.

Мэллори арестовали в четверг, он уже предстал перед судом города Александрия в штате Вирджиния. Следствие считает, что экс-военнослужащий и сотрудник Госдепа за последний год дважды ездил в Китай и передал спецслужбам три документа. Два из них носили гриф секретности, еще один имел пометку «совершенно секретно». Документы, по данным следователей, касались различных ведомств США.

По данным ФБР, Мэллори получил за свои действия вознаграждение в размере $25 тыс. Поездки были совершены в Шанхай в марте и апреле этого года. ФБР также полагает, что всего Мэллори мог передать Китаю восемь правительственных документов. При этом он знал, что идет на контакт с китайскими спецслужбами.

Мэллори ранее служил в сухопутных войсках США, после этого работал в службе дипломатической безопасности Госдепартамента, свободно владеет китайским языком. Обвинение на первом заседании суда заявило, что не исключает для Мэллори приговора в виде высшей меры наказания.