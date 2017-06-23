39-й Московский международный кинофестиваль открывается показом индийского эпоса «Бахубали», всего в рамках кинофорума покажут более 200 фильмов со всего мира, в том числе каннские хиты, ретроспективы и фильмы ужасов.

Зрители на фестивале смогут увидеть около 30 различных программ, все они составляют широкое представление современного кинематографа. Основной конкурс ММКФ будет состоять из 13 кинопоказов, из которых три — российские.

Эти картины противоположны по поднимаемым в них темам, обладают также полярной эстетикой. Несомненный интерес зрителя вызовет драма «Купи меня» Вадима Перельмана. В ней рассказывается о подноготной модельного бизнеса, главную роль сыграла Светлана Устинова.

В картине «Карп замороженный» Владимира Котта трагикомичную картину перед зрителем разыграют Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.

В документальном конкурсе фестиваля на победу будут претендовать сразу два российских кинопроекта. Зрителю покажут историко-философское эссе «Раскаленный хаос» Сергея Дебижева, в котором рассказывается об истоках революции 1917 года. Кроме этого внимание зрителей, как ожидается, привлечет «Последний вальс» Юлии Бобковой, посвященный ушедшему из жизни композитору Олегу Каравайчуку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Открывается Московский международный кинофестиваль