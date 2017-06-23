Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил после матча с Германией (1:1) в Казани, что команда довольна организацией Кубка конфедераций.

«Я доволен уровнем организации турнира. Как мы и ожидали, все на высшем уровне, это был хороший опыт для нас — играть со сборной Германии», — сказал Видаль.

В заключительном туре группового этапа 25 июня Германия встретится с Камеруном в Сочи, Чили сыграет с Австралией в Москве.

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