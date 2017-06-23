Гражданину США Марку Пересу, который подозревался в совершении поджога мечети в техасском городе Виктория, предъявлено обвинение в преступлении на почве ненависти, грозящее ему лишением свободы на срок до 20 лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского Минюста.

В нем говорится, что 22 января 25-летний Перес забрался в мечеть с целью украсть находящиеся там ценные вещи, а 28 января поджег здание. Оно почти целиком было уничтожено огнем, при этом никто не пострадал. Власти оценили нанесенный пожаром ущерб в $500 тыс и уже тогда дали понять, что считают случившееся результатом поджога.

В марте Перес был задержан, а спустя четыре месяца перешел в разряд обвиняемых. Если дело дойдет до суда, и техасца признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет и внушительный штраф.