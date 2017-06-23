При строительстве домов по программе реновации власти Москвы будут широко использовать программы по озеленению крыш, вследствие чего на них появятся березы, рябины и дикие травы, рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В департаменте заявили, что при этом у московских властей нет задачи по тотальному созданию садов на крышах домов в Москве. Планируется, что сначала будут реализованы пилотные проекты, на которых проведется проверка технологий, и только после этого начнется программа озеленения крыш.

— При проектировании новых зданий планируется использовать в том числе и технологии по озеленению крыш, стилобатному и вертикальному озеленению. Под стилобатным озеленением подразумевается облагораживание горизонтальных поверхностей, — рассказал Кульбачевский.

Москомархитектура объявила международный конкурс по пилотным проектам озеленения в Москве. Отмечено, что в рамках программы пилотными станут пять участков, их адреса пока не называются.

В то же время экологи предупредили об опасностях новых проектов и рассказали «Известиям» о том, почему создание садов на крышах может привести совершенно не к тем результатам, которые ожидаются.

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Москву озеленят по вертикали