Счетная палата провела опрос населения о качестве и доступности услуг в сфере социального обслуживания, в котором приняли участие почти 3 тыс. человек из 74 регионов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Онлайн-опрос показал, что 48% респондентов не устраивает качество социального обслуживание, а 49% считают его недоступным. 25% опрошенных скорее не удовлетворены, а 23,1% не удовлетворены совершенно. Компетентность социальных работников не устраивает почти 40% опрошенных (43% удовлетворены, а 17% затруднились с ответом).

Доступность социальных услуг тоже не устроила большинство информантов (49,6% дали отрицательную оценку, 40% — положительную, остальные — затруднились с ответом).

Количество негативных отзывов об услугах социального обслуживания преобладало над позитивными среди опрошенных из 21 региона, включая Петербург и Московскую область. Наибольшее количество положительных оценок поступило от жителей Москвы, Архангельской, Рязанской, Владимирской областей и Красноярского края.

Предложения по улучшению доступности социальных услуг высказали 60% участников опроса. В частности, граждане считают, что нужно упростить процедуру оформления документов, создать новые центры социального обслуживания и ужесточить отбор соцработников.

Подробнее — в материале «Известий»:

Соцобслуживанием не удовлетворена почти половина населения