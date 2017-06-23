Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA планирует купить на рынке до 6,32 млн баррелей различных видов нефтепродуктов.

PDVSA намерена закупить 17 партий смеси для бензина, каталитической нафты, низкосернистого дизтоплива, вакуумного газойля и компонентов.

Поставки должны быть осуществлены в июле–декабре, следует из условий торгов. Это будет крупнейшая за последние годы закупка, отмечает Reuters.

Ранее в этом месяце группа компаний, в которую входит российский «Лукойл», выиграла торги на поставку PDVSA 600 тыс. баррелей вакуумного газойля и 300 тыс. баррелей смеси для бензина.

В последнее время из-за проблем с оборудованием, отсутствием легкой нефти и рядом других причин нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы работают на низком уровне.

Чтобы избежать дефицита бензина в стране, Венесуэле приходится увеличивать закупки топлива.