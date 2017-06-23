Венесуэльская PDVSA хочет купить на рынке более 6 млн баррелей нефтепродуктов
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA планирует купить на рынке до 6,32 млн баррелей различных видов нефтепродуктов.
PDVSA намерена закупить 17 партий смеси для бензина, каталитической нафты, низкосернистого дизтоплива, вакуумного газойля и компонентов.
Поставки должны быть осуществлены в июле–декабре, следует из условий торгов. Это будет крупнейшая за последние годы закупка, отмечает Reuters.
Ранее в этом месяце группа компаний, в которую входит российский «Лукойл», выиграла торги на поставку PDVSA 600 тыс. баррелей вакуумного газойля и 300 тыс. баррелей смеси для бензина.
В последнее время из-за проблем с оборудованием, отсутствием легкой нефти и рядом других причин нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы работают на низком уровне.
Чтобы избежать дефицита бензина в стране, Венесуэле приходится увеличивать закупки топлива.