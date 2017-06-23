Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэк Торнберри сообщил, что законопроект о выделении средств американскому Министерству обороны на следующий год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, в частности, предполагается предоставление летальной помощи, «чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока». Конгресс уже несколько лет закладывает в оборонном бюджете средства на оборонительные вооружения для Киева.