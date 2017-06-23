Проверки, которые в течение 2016 года провели в стране сотрудники Росалкогольрегулирования, показали, что свыше 65% реализуемой на российском рынке алкогольной продукции не соответствуют ГОСТам, указанным на этикетках.

В проекте итогового доклада Росалкогольрегулирования об итогах его работы в прошлом году, имеющемся в распоряжении «Известий», говорится, что в рамках проверок были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них 638 проб не соответствовали госстандарту.

Российское законодательство обязывает производителей соответствовать стандартам по каждому алкогольному напитку и уведомлять об этом соответствии на этикетке товара. При этом закон «О стандартизации в РФ» позволяет производителям соблюдать стандарты на добровольной основе.

При этом эксперты отмечают, что некоторые принятые на территории России стандарты не совпадают с международной практикой: она, например, как напомнил руководитель Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов, позволяет рому содержать осадок, а российский ГОСТ — нет.

Роспотребнадзор по итогам минувшего года пришел к выводу о том, что в целом продаваемая в России алкогольная продукция соответствует нормативам, имеет стабильное качество и безопасна для употребления.

Подробнее — в материале «Известий»:

Две трети алкоголя в России не соответствует ГОСТам