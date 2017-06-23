Несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко, рассказали «Известиям» в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», которая является инициатором процесса.

Нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко.

«Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит», — сказал Луценко.

Поддержали идею в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». За отставку украинского лидера выступают и некоторые внефракционные депутаты.

«Мы поддерживаем законопроект, потому что в нормальном государстве, в котором говорят о европейских ценностях и о конституционных правах и свободах граждан, должны быть прописаны все нормы, как отозвать президента, поскольку он у нас — не монарх», — сказал «Известиям» депутат от Оппозиционного блока Евгений Балицкий.

Кроме того, источники «Известий» в Верховной раде сообщили, что на завершающем этапе процедуру импичмента поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко.

Конституция страны предусматривает возможность импичмента президента, но закона о его процедуре нет. Новый законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.

Подробнее — в материале «Известий»:

В Раде готовят импичмент Порошенко