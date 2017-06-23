Канадский снайпер из группы спецназа Joint Task Force 2 застрелил в Ираке боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с рекордного расстояния в 3 540 метров, сообщили СМИ.

В Канадском командовании сил специальных операций подтвердили эту информацию, однако не привели никаких деталей. До выстрела этого канадского военного мировой рекорд принадлежал британскому военнослужащему Крэйгу Харрисону. В 2009 году он застрелил боевика в Афганистане с расстояния 2 475 метров.

Напомним, в настоящее время в Северном Ираке находятся 230 канадских военных инструкторов, всего на Ближнем Востоке в военных операциях участвуют 830 канадцев.