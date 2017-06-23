Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как ей пришла в голову идея создания песни «Верните память», как она стеснялась опубликовывать ее и как этому произведению помогли увидеть свет Никита Михалков, Макс Фадеев, певица Наргиз и неизвестная ранее композитор Марал Якшиева.

Песню «Верните память» на слова и музыку Марии Захаровой исполнила на открытии Московского международного кинофестиваля певица Наргиз. После дебюта этой композиции Захарова рассказала, что произведение посвящено сегодняшним героям, российским воинам, которые «делают так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью», передает РИА «Новости».

«Я стеснялась, это абсолютно непрофессионально, я не знаю нот, я нигде не училась, просто пришла мелодия и текст, не могу это назвать стихами. Я когда обмолвилась Никите Сергеевичу (Михалкову), он меня силой заставил прислать песню», — поделилась Захарова.

Она рассказала, что «напела на диктофон» мелодию и выложила в социальные сети текст песни. По словам Захаровой, ей стали писать люди, которые просили сделать из этих стихов песню. В числе откликнувшихся была неизвестный композитор Марал Якшиева, которая помогла Захаровой записать демо этой песни. Запись потом услышал Макс Фадеев, который, в свою очередь, предложил записать произведение профессионально.

В своем Facebook Захарова после исполнения своей песни певицей Наргиз поблагодарила ее, а также всех, кто помогал произведению увидеть свет.