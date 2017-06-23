Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков, отвечая на вопрос журналиста о будущем проекта Фестивального дворца, заверил, что его строительство запланировано уже на нынешнюю осень, передает РИАМО.

«Строительство начнется осенью, все необходимые документы подписаны», — цитирует кинорежиссера ТАСС. По его мнению, строительство Фестивального дворца будет завершено в пределах двух–трех лет.

Михалков рассказал, что Фестивальный дворец появится неподалеку от набережной Москвы-реки рядом со спортивным стадионом «Лужники». О его возведении говорят уже около десятка лет, и за всё это время не раз официально назначались сроки старта работ, но все они были отложены.

Напомним, как сообщали «Известия», в российской столице стартует 39-й Московский международный кинофестиваль, в программу которого вошло более двух сотен фильмов со всего света. Мероприятие продлится до 29 июня.