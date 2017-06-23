Грузовик с военнослужащими США попал в Вильнюсском районе Литвы в массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека, включая беременную женщину.

Авария произошла в 11.26 на Неменчинском шоссе. Автомобиль Toyota врезался в иномарку Renault и от удара выскочил на полосу встречного движения, где в тот момент ехал военный грузовик, сообщает Федеральное агентство новостей.

В результате ДТП погибших нет, однако пострадали водители легковых машин, включая беременную женщину. Водители были госпитализированы в больницу Вильнюса.

Ранее в Литве уже происходили ДТП с участием американских военных. Так, в городе Мариямполе внедорожник НАТО протаранил легковую машину, при ДТП пострадали три девушки.