Глава британского правительства Тереза Мэй в рамках проходящего в Брюсселе саммита глав государств и правительств ЕС дала понять, что не собирается добиваться выдворения граждан Европейского союза из Соединенного Королевства после Brexit, передает AFP со ссылкой на источники в кабмине Великобритании.

Разговор об условиях сохранения за гражданами ЕС права остаться на британской территории после выхода страны из состава Евросоюза зашел на рабочем обеде, входившем в программу брюссельского саммита.

Источник в британском правительстве утверждает, что Тереза Мэй однозначно гарантировала европейцам возможность не покидать Соединенное Королевство после Brexit, однако при условии, что они пребывают там на легальных основаниях.

Кроме того, премьер-министр Великобритании напомнила, что в этом случае все спорные вопросы о правах граждан ЕС будут урегулироваться уже британскими судами, а не Судебной палатой Евросоюза (последний вариант как раз предлагали в Брюсселе, но Мэй на него не согласилась).