Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск в редакции интернет-издания «Страна», который принадлежит бывшему издателю и собственнику холдинга «Вести» Игорю Гужве.

Об обыске на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова. По ее словам, здание бизнес-центра, где находится редакция, закрыто на вход, а ньюс-рум оккупировали 15–20 сотрудников СБУ.

Крюкова добавила, что не знает по какой причине проходит обыск. В то же время Гужва сообщил в Facebook, что обыск в редакции проводится по сфальсифицированному делу.

Проект «Страна.ua» был запущен в начале 2016 года после того, как Гужва продал свою долю в медиахолдинге «Вести».