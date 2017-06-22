Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт сравнила попытки продолжать туры в КНДР с путевками в Чернобыль, сообщает «РИА Новости».

Таким образом Науэрт ответила на вопрос о том, как госдеп относится к компаниям, которые продолжают отправлять туристов в КНДР.

В данный момент Вашингтон рассматривает вопрос запрета туристических поездок в КНДР.

Это связано с тем, что студент из университета Виргинии Уормбиер был возвращен домой после длительного заключения в КНДР в состоянии комы, после чего он скончался.