Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что ответственность за нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе несут ополченцы, передает «РИА Новости».

По ее словам, последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ 20 июня является частью усилий, которые призваны «помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины».

Напомним, членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, а также пытались разбить окна и наставляли на членов патруля оружие.

Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали злоумышленников и обвинили в организации нападения спецслужбы Украины.